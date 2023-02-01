США требуют арестовать Коломойского и обвиняют в передаче Трампу компромата на сына Байдена — источник ФАН

Власти США требуют арестовать украинского олигарха Игоря Коломойского, сообщил источник ФАН. Поводом, предположительно, стал срыв некой сделки.
Собеседник ФАН уточнил, что в сентябре прошлого года у Коломойского уже проводились обыски в рамках расследования уголовного дела о завладении имуществом компании «Укрнафта». В США убеждены, что Коломойский — «человек Москвы».
Американские правоохранители полагают, что он препятствовал проведению реструктуризации энергоресурсов. Бизнесмена считают большим другом экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и подозревают в передаче ему компромата на сына Джо Байдена. Информацию о Хантере Байдене также подтвердил политолог Олег Царев.
Ранее стало известно, что сотрудники СБУ проводят обыски в доме украинского олигарха Коломойского. По предварительным данным, оперативные действия связаны с уголовным делом о махинациях в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта».