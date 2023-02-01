Политолог Авва прокомментировал украинский «закон о языке»

Потом последовал «мерзкий закон», принятый Зеленским, «о коренных народах» Украины, в котором нет русского народа. Конечно же, это абсолютный национальный геноцид, считает эксперт. Такая же история в Латвии, где русские и латыши веками проживали вместе, а сегодня они там вне закона. Им запрещают воспроизводить свой культурный слой. Сначала были придуманы законы, потом построили силовую машину, которая выполняла свою репрессивную задачу. Точно также в Прибалтике возникают концепции, как смрадные пузыри газа на болоте, о запрете на общение на русском языке просто в общественном пространстве. Помимо того, что он изъят из общения человека и государства.