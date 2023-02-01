Политолог Авва прокомментировал украинский «закон о языке»

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень в эфире телеканала «Киев» заявил о том, что запрет на межличностное общение на русском языке стоит распространить на все украинские высшие учебные заведения.
По словам чиновника, образовательная сфера должна являться примером в вопросах защиты интересов нации.
Журналист и политолог Вадим Авва в комментарии для ФАН отметил, что это сам по себе довольно уникальный факт, когда «правозащитник» является инициатором ограничения жизненноважного права 80% украинского населения.
«Украинское государство, украинская культура – это часть русской государственности, русской культуры. А этот запрет является уничтожением культурного русского слоя Украины, который вместе с православием (с опорой на московское православие исторически) не просто сохранил, он вырастил сегодняшнюю страну. Но имея дело с существующей диктатурой, мы не удивляемся тому, что "президент мира" стал "президентом войны", а "правозащитник" призывает к репрессиям», — отметил собеседник издания.
Авва напомнил, что на самом деле, после развала СССР началось немедленное наступление на русский язык. Потому что сужение ареала русского языка, изъятие этого инструментария из ежедневного общения, из сферы науки и культуры – было главным методом колонизации Западом пространства бывшей Российской Империи, а потом и Советского Союза. Ровно такие же законы «о защите» государственного языка были приняты не только на Украине, там это стало расти в последние годы. Инициаторами этих процессов выступили страны Прибалтики.
«В этом смысле украинское государство и латвийское очень похожи. Если Латвия вступала в "перестройку" с 45% русского населения, то на Украине этот показатель составил порядка 80%. И там были необходимы более радикальные меры и темпы, чтобы этих самых людей либо переформатировать, либо выгнать. Но позже их стали просто физически убивать», — рассказал политолог.
По мнению эксперта, наступление на русский язык стало отправной точкой гражданской войны на Украине, которую породил Запад. Потому что за всеми этими изменениями стояла поддержка западных структур.
«Они, так много говорящие о правах человека, просто аплодировали запрету на обучение детей на родном языке. А изъять язык из семьи – это то же самое, что отнять ребенка у родителей. Поэтому я и говорю о том, что там были созданы законодательные условия для геноцида русской общины, в которых "закон о языке" является одним из основных инструментов. Поэтому я и говорю об ответственности всей западной политической элиты и элиты бывших республик за этот геноцид».
Сегодня, по словам политолога, если зайти в любую украинскую школу или в школу в новоприсоединенных территориях, можно найти там много экземпляров книжек Леонида Кучмы, бывшего украинского президента под названием «Украина – не Россия». И это не единственный подобный «труд», просто один из самых известных. Это то, что, по мнению Аввы, обеспечивает идеологическую подложку, транслируя мысль о том, что для русских украинская территория – чужая земля. И русский язык на ней чужой.
Потом последовал «мерзкий закон», принятый Зеленским, «о коренных народах» Украины, в котором нет русского народа. Конечно же, это абсолютный национальный геноцид, считает эксперт. Такая же история в Латвии, где русские и латыши веками проживали вместе, а сегодня они там вне закона. Им запрещают воспроизводить свой культурный слой. Сначала были придуманы законы, потом построили силовую машину, которая выполняла свою репрессивную задачу. Точно также в Прибалтике возникают концепции, как смрадные пузыри газа на болоте, о запрете на общение на русском языке просто в общественном пространстве. Помимо того, что он изъят из общения человека и государства.
«И когда ты молодой и здоровый, адаптироваться еще можно. А что делать старикам, которым за 80 лет? Который не знает, нахамят ему или поговорят с ним, когда он в следующий раз позвонит в поликлинику. На первых порах все нормально, все все понимают, а потом русофобские настроения набирают обороты, и людям начинают откровенно хамить, убивать морально».
Эксперт вспомнил про философа и политолога Александра Казакова, который любит приводить такой пример: Степан Бандера был осужден советским судом и приговорен к высшей мере наказания. А потом приговор был исполнен экстерриториально, в Мюнхене. Бандеру настигли в подъезде дома, где он снимал квартиру.
«Таких людей, как Кучма, Ющенко, Порошенко, Зеленский, всю эту прибалтийскую мразь нужно судить российскими судами. И выносить приговоры, чтобы они начали потихоньку исполняться. Потому что именно эти люди создали систему уничтожения русского населения в его природном ареале обитания».
Авва заявил, что они относятся к нам, как к животным, так, как относились нацисты к евреям. И если они будут чувствовать наказание, возможно, эти люди прекратят мучить русских людей, русское население, которое осталось у них сегодня в заложниках. Вот что сегодня происходит. А если мы этого не сделаем, они либо переформатируют русский народ, отправят на войну с нами, либо физически уничтожат всех, кто посмеет сопротивляться, подытожил собеседник издания.