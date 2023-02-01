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Жительница Сочи подверглась избиению во время свидания в пятизвездочном отеле

Происшествия
Жительница Сочи подверглась избиению во время свидания в пятизвездочном отеле

Незнакомец избил 41-летнюю женщину во время свидания в пятизвездочном отеле в Сочи, сообщает портал KP.RU.

По данным СМИ, россиянка пошла на ужин с новым знакомым. Изначально он показался ей галантным и обходительным. На встрече мужчина перебрал с алкоголем. Знакомство продолжилось в номере отеля.

В итоге кавалер избил потерпевшую и попытался ее задушить. На помощь женщине пришел сотрудник охраны. В итоге жертве удалось сбежать.

Ранее полиция Уссурийска начала проверку по факту видеозаписи, на которой толпа подростков напала на сверстника, сообщала Deita.
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