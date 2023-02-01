Семьям прослуживших 25 лет российских прапорщиков и мичманов могут предоставить льготы

По его словам, такое решение позволит «восстановить социальную справедливость». Если законопроект будет принят, то семьи прослуживших 25 лет мичманов и прапорщиков получат право на приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения в размере 50% их стоимости и другие льготы.