Семьям прослуживших 25 лет российских прапорщиков и мичманов могут предоставить льготы

Семьям прапорщиков и мичманов, которые были уволены после 25 лет военной службы, предложили предоставить льготы. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он призвал обеспечить такие семьи социальными гарантиями, которые аналогичны установленным для членов семей уволенных с военной службы офицеров после такого же периода службы. Соответствующий законопроект Нилов планирует ввести на рассмотрение в Госдуму, передает RT.
По его словам, такое решение позволит «восстановить социальную справедливость». Если законопроект будет принят, то семьи прослуживших 25 лет мичманов и прапорщиков получат право на приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения в размере 50% их стоимости и другие льготы.