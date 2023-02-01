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Семьям прослуживших 25 лет российских прапорщиков и мичманов могут предоставить льготы

Общество
Семьям прослуживших 25 лет российских прапорщиков и мичманов могут предоставить льготы

Семьям прапорщиков и мичманов, которые были уволены после 25 лет военной службы, предложили предоставить льготы. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он призвал обеспечить такие семьи социальными гарантиями, которые аналогичны установленным для членов семей уволенных с военной службы офицеров после такого же периода службы. Соответствующий законопроект Нилов планирует ввести на рассмотрение в Госдуму, передает RT.

По его словам, такое решение позволит «восстановить социальную справедливость». Если законопроект будет принят, то семьи прослуживших 25 лет мичманов и прапорщиков получат право на приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения в размере 50% их стоимости и другие льготы.
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