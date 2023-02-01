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Культурно-образовательный комплекс на острове Русском должен быть готов к сентябрю

Экономика
Культурно-образовательный комплекс на острове Русском должен быть готов к сентябрю

Полным ходом продолжаются строительные работы объектов культурно-образовательного комплекса в Приморье.

На сегодняшний день завершено возведение шести объектов, в стадии строительства остаются еще три. Практически готовы учебный корпус филиала Московской госакадемии хореографии, Образовательный центр со столовой и бассейном, здания интернатов для учащихся филиалов Центральной музыкальной школы и Московской госакадемии хореографии, сообщает ИА PrimaMedia.

Стадия готовности учебного корпуса филиала Центральной музыкальной школы превысила 86%. Там монтируют внутренние инженерные сети, проводят чистовые отделочные работы в помещениях. Не менее успешно идут работы в многоквартирном секционном жилом доме. К 95% приближается степень готовности общежития для студентов филиала Российского госинститута сценических искусств. В целом все объекты должны быть готовы к началу учебного года в сентябре.
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