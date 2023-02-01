Культурно-образовательный комплекс на острове Русском должен быть готов к сентябрю

Стадия готовности учебного корпуса филиала Центральной музыкальной школы превысила 86%. Там монтируют внутренние инженерные сети, проводят чистовые отделочные работы в помещениях. Не менее успешно идут работы в многоквартирном секционном жилом доме. К 95% приближается степень готовности общежития для студентов филиала Российского госинститута сценических искусств. В целом все объекты должны быть готовы к началу учебного года в сентябре.