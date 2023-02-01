Правительство России направит 44 млрд рублей на новые автобусы для регионов

Перечень проектов, финансируемых Фондом национального благосостояния, пополнился инвестпроектом льготного лизинга российских автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина.
Как пишет сетевое издание «Регионы России», бюджетная дотация должна покрыть 60% стоимости программы льготного лизинга. В текущем и будущем годах из денег фонда на выполнение проекта выделят 44 млрд рублей.
На эти средства Государственная транспортная лизинговая компания намерена приобрести свыше 4000 различных автобусов. В планах на 2023 год – покупка 1990 автобусов, а в следующем году купят 2140 единиц. Их передадут в лизинг транспортным компаниям регионов сроком на 7 лет под 6,8% годовых.
Данная инициатива поможет нарастить темпы реализации программ импортозамещения, повысить качество транспортного обслуживания граждан, а также простимулировать рост объемов пассажирских перевозок. Помимо этого, вырастет загрузка автозаводов, выпускающих автобусы среднего, большого и особо большого класса, пояснили на сайте правительства.