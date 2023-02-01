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Правительство России направит 44 млрд рублей на новые автобусы для регионов

Общество
Правительство России направит 44 млрд рублей на новые автобусы для регионов

Перечень проектов, финансируемых Фондом национального благосостояния, пополнился инвестпроектом льготного лизинга российских автобусов. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина.

Как пишет сетевое издание «Регионы России», бюджетная дотация должна покрыть 60% стоимости программы льготного лизинга. В текущем и будущем годах из денег фонда на выполнение проекта выделят 44 млрд рублей.

На эти средства Государственная транспортная лизинговая компания намерена приобрести свыше 4000 различных автобусов. В планах на 2023 год – покупка 1990 автобусов, а в следующем году купят 2140 единиц. Их передадут в лизинг транспортным компаниям регионов сроком на 7 лет под 6,8% годовых.

Данная инициатива поможет нарастить темпы реализации программ импортозамещения, повысить качество транспортного обслуживания граждан, а также простимулировать рост объемов пассажирских перевозок. Помимо этого, вырастет загрузка автозаводов, выпускающих автобусы среднего, большого и особо большого класса, пояснили на сайте правительства.
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