Правительство России направит 44 млрд рублей на новые автобусы для регионов

На эти средства Государственная транспортная лизинговая компания намерена приобрести свыше 4000 различных автобусов. В планах на 2023 год – покупка 1990 автобусов, а в следующем году купят 2140 единиц. Их передадут в лизинг транспортным компаниям регионов сроком на 7 лет под 6,8% годовых.