Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Рогов: российская артиллерия уничтожает опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении

Армия
Рогов: российская артиллерия уничтожает опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении

Российские силы стали активнее применять артиллерию на Запорожском направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В интервью ТАСС он рассказал, что артиллеристы уничтожают опорные пункты и наносят удары по скоплениям живой силы противника. По его словам, российские расчеты «вышли почти на пиковые нагрузки».

«По словам местных жителей, и со средствами оперативной разведки видно, что уничтожены и опорные пункты, и склады», — объяснил он.

Ранее Рогов сообщил, что с начала года российские войска освободили или взяли под оперативный контроль девять населенных пунктов в Запорожской области, передает «Царьград».
запорожское направление рогов артиллерия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду