Рогов: российская артиллерия уничтожает опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении

Российские силы стали активнее применять артиллерию на Запорожском направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В интервью ТАСС он рассказал, что артиллеристы уничтожают опорные пункты и наносят удары по скоплениям живой силы противника. По его словам, российские расчеты «вышли почти на пиковые нагрузки».
«По словам местных жителей, и со средствами оперативной разведки видно, что уничтожены и опорные пункты, и склады», — объяснил он.
Ранее Рогов сообщил, что с начала года российские войска освободили или взяли под оперативный контроль девять населенных пунктов в Запорожской области, передает «Царьград».