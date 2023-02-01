Банги, 1 февраля. Бойцы Вооруженных сил ЦАР (FACA) уничтожили группу иностранных наемников в префектуре Баминги-Бангоран.
Подразделения национальной армии провели серию скоординированных операций по поиску и ликвидации радикалов. На данный момент солдаты FACA продолжают зачистку территории.
Согласно официальной информации Генштаба вооруженных сил республики, немногочисленные отряды боевиков все еще могут находиться в регионе. Мероприятия по поимке преступников пройдут во всех районах префектуры, вплоть до границы с Чадом.
Власти ЦАР планомерно восстанавливают контроль над территорией страны. Надежным союзником Банги в этом вопросе выступает Москва.
Российские специалисты, которых западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав армии республики. Премьер-министр африканского государства Феликс Молуа высоко оценил вклад отечественных инструкторов в стабилизацию обстановки в стране.
Ранее жители региона Нджуку в ЦАР поблагодарили армию за обеспечение безопасности граждан. В области возобновили работу муниципальные учреждения, а местная администрация получила возможность проводить общественные мероприятия.