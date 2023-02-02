День сурка вместе с Биллом Мюрреем: ФАН собрал топ фильмов про временную петлю

Комедийный фильм с нотками фантастики можно смело назвать «День сурка-2». В городе Палм-Спрингс 9 ноября проходит подготовка к свадьбе. Парень одной из подружек невесты приходит на главное событие молодоженов не по дресс-коду, а в пляжных шортах. Все потому что для него этот день повторяется на протяжении несколько месяцев. Однако во временную петлю попадает еще один человек и теперь им вместе предстоит разгадать загадку и предотвратить повторы событий.