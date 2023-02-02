День сурка вместе с Биллом Мюрреем: ФАН собрал топ фильмов про временную петлю

Традиционный американский праздник День сурка принято отмечать 2 февраля. По традиции, жители США ждут, когда представители отряда грызунов проснутся после зимней спячки и вылезут из норы. Если зверек испугался своей тени, то весна придет только через шесть недель. Данная традиция заложена в сюжет фильма «День сурка» режиссера Харольда Рэмиса. ФАН собрал лучшие фильмы про временную петлю, которые стоит посмотреть.
День сурка
Недовольной жизнью и самовлюбленный ведущий прогноза погоды Фил Коннорс в День сурка ежегодно приезжает в небольшой городок Пенсильвания. Там он снимает репортаж и рассказывает о традициях мероприятия. После съемки Коннорс обычно возвращается в свой город, но в этот раз День сурка сыграет с ним в злую шутку.
Грань будущего
События фильма происходят в недалеком будущем. Инопланетная раса захватывает территорию Земли. Люди со всего мира собираются в большие армии и пытаются отстоять свою планету. Однако у противников есть главное оружие — время. Главный герой майор Уильям Кейдж становится заложником временной петли, и чтобы выбраться из этой ловушки, ему придется одержать победу над инопланетянами.
Исходный код
Главный герой по имени Коултер Стивенс просыпается в теле неизвестного мужчины, находящийся в поезде. В это время он успевает познакомиться с девушкой, но через восемь минут в вагоне происходит мощный взрыв, где погибают все пассажиры и сам Стивенс. Однако после смерти главный герой снова оказывается в этом же теле мужчины и попадает во временную петлю. Чтобы выбраться из нее, Коултер Стивенс должен предотвратить катастрофу и найти виновника теракта.
Зависнуть в Палм-Спрингс
Комедийный фильм с нотками фантастики можно смело назвать «День сурка-2». В городе Палм-Спрингс 9 ноября проходит подготовка к свадьбе. Парень одной из подружек невесты приходит на главное событие молодоженов не по дресс-коду, а в пляжных шортах. Все потому что для него этот день повторяется на протяжении несколько месяцев. Однако во временную петлю попадает еще один человек и теперь им вместе предстоит разгадать загадку и предотвратить повторы событий.
Зеркало для героя
И напоследок ФАН добавил в список фильмов про петлю времени отечественную картину режиссера Владимира Хотиненко «Зеркало для героя». Сюжет рассказывает нам о двух незнакомых друг другу героях, которые попадают на 40 лет назад. Теперь 8 мая 1949 года для Сергея и Андрея становится временной петлей. Главные герои встречают своих родных и стараются не вмешиваться в их жизнь, чтобы не нарушить верный ход времени.
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