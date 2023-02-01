Румынский «Оцелул» за час до матча с «Енисеем» отказался выходить на поле

Клуб из чемпионата Румынии по футболу «Оцелул» отказался играть против красноярского «Енисея» за час дома матча. Об этом сообщил директор сибирской команды Алексей Ивахов.
Клубы должны были сыграть между собой на учебно-тренировочных сборах в Турции. Футболисты «Оцелула» уже вышли на разминку за час до матча, однако Федерация футбола Румынии призвала игроков немедленно покинуть поле. В противном случае команде грозило снятие очков в местном чемпионате, рассказал Ивахов в своем Telegram-канале.
Ранее уже был прецедент, когда иностранные клубы отказывались играть против россиян на сборах. Болгарский «Левски» отменил матчи против «Спартака», «Урала» и «Краснодара» на фоне давления со стороны своих болельщиков.