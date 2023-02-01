Румынский «Оцелул» за час до матча с «Енисеем» отказался выходить на поле

Клубы должны были сыграть между собой на учебно-тренировочных сборах в Турции. Футболисты «Оцелула» уже вышли на разминку за час до матча, однако Федерация футбола Румынии призвала игроков немедленно покинуть поле. В противном случае команде грозило снятие очков в местном чемпионате, рассказал Ивахов в своем Telegram-канале.