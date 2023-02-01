Ростех: украинцы не смогут быстро освоить ремонт немецких танков Leopard без помощи Запада

Украинцам потребуется много времени для освоения ремонта и обслуживания немецких танков Leopard 2, если только этими задачами не займутся западные специалисты, заявили в Ростехе.
Отмечается, что освоение немецких танков потребует очень много времени. При этом подключение западных специалистов к этому процессу может вывести конфликт на новый уровень, передает ТАСС.
«Leopard 2 не переживут "гаражного сервиса", им нужен оригинальный сервис со всей свойственной этому западной культурой», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростехе заявили, что российские комплексы «Корнет», «Вихрь» и «Атака» могут эффективно бороться с танками немецкого производства, передает «Царьград».