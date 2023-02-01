Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала поклонникам, куда улетела из России. Она не смогла долго интриговать своих фанатов.
Артистка устроила себе отпуск на океане. Съемки в реалити-шоу «Звезды в Африке» не прошли бесследно, поэтому Бузова полетела в ЮАР. Телеведущая остановилась в Кейптауне.
Бузова продолжает активно вести соцсети и показывает поклонникам, как отдыхает. Она поделилась приятными впечатлениями от океана, который оказался холодный. Телеведущая также показала, как есть местные деликатесы.
Она призналась что приехала в Кейптаун уже в третий раз. Однако оказалось, что ЮАР — не конечная точка в путешествии артистки. Она отметила, что ожидает посадку на самолет.