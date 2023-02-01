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Ольга Бузова рассказала поклонникам, куда улетела из России

Общество
Ольга Бузова рассказала поклонникам, куда улетела из России

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала поклонникам, куда улетела из России. Она не смогла долго интриговать своих фанатов.

Артистка устроила себе отпуск на океане. Съемки в реалити-шоу «Звезды в Африке» не прошли бесследно, поэтому Бузова полетела в ЮАР. Телеведущая остановилась в Кейптауне.

Бузова продолжает активно вести соцсети и показывает поклонникам, как отдыхает. Она поделилась приятными впечатлениями от океана, который оказался холодный. Телеведущая также показала, как есть местные деликатесы.

Она призналась что приехала в Кейптаун уже в третий раз. Однако оказалось, что ЮАР — не конечная точка в путешествии артистки. Она отметила, что ожидает посадку на самолет.
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