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В Оренбуржье скончался находившийся под следствием экс-министр образования Лабузов

Общество
В Оренбуржье скончался находившийся под следствием экс-министр образования Лабузов

Бывший министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов, находившийся под следствием, скончался на 66-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.

Согласно информации местных СМИ, мужчина находился под подпиской о невыезде. Причина и обстоятельства смерти экс-чиновника не разглашаются.

Также неизвестны дата и время прощания с Лабузовым. Гражданин занимал должность министра образования Оренбургской области с 2008 по 2018 год, когда написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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