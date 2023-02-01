В Оренбуржье скончался находившийся под следствием экс-министр образования Лабузов

Бывший министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов, находившийся под следствием, скончался на 66-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.
Согласно информации местных СМИ, мужчина находился под подпиской о невыезде. Причина и обстоятельства смерти экс-чиновника не разглашаются.
Также неизвестны дата и время прощания с Лабузовым. Гражданин занимал должность министра образования Оренбургской области с 2008 по 2018 год, когда написал заявление об увольнении по собственному желанию.