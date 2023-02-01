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Эксперты оценили потенциальные потери финорганизаций из-за введения цифрового рубля

Экономика
Эксперты оценили потенциальные потери финорганизаций из-за введения цифрового рубля

Внедрение цифрового рубля может обернуться дополнительными тратами для российских банков. Такой прогноз сделали аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры», передает информационное агентство «Прайм».

Применение цифрового рубля будет выгодно для экономики государства в целом, однако оно подразумевает существенное снижение трат на переводы средств. Это означает, что российские банки будут недополучать доходы от комиссии. Возможные убытки оценивают в 50 млрд рублей за год.

Цифровой рубль ранее стали разрабатывать в России по инициативе Центробанка. В испытании принимают участие 15 российских финансовых компаний. Новая технология позволит создавать ранее невозможные способы взаимодействия с деньгами, передает INFOX.
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