Петербург возглавил суточный антирейтинг по числу госпитализированных пациентов с COVID-19

Медики из Санкт-Петербурга госпитализировали 117 пациентов с коронавирусом за минувшие сутки. По этому показателю город опередил Москву.
Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Северной столице уже четверо суток растут показатели госпитализации пациентов с COVID-19. Так, 29 января в местные медицинские учреждения было доставлено 40 больных, а к 1 февраля эта цифра выросла до 117.
Помимо этого, в городе на Неве наблюдается рост новых случаев заражения опасной инфекцией. Так, 29 января было выявлено 728 новых пациентов, к 1 февраля уже 813.
Администрация губернатора Александра Беглова неоднократно заявляла, что держит на контроле ситуацию с COVID-19 в Санкт-Петербурге. Однако текущее положение дел идет вразрез со словами чиновников Смольного.