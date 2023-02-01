Петербург возглавил суточный антирейтинг по числу госпитализированных пациентов с COVID-19

Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Северной столице уже четверо суток растут показатели госпитализации пациентов с COVID-19. Так, 29 января в местные медицинские учреждения было доставлено 40 больных, а к 1 февраля эта цифра выросла до 117.