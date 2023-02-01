Турецкая база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Военная база Зилкан в Ираке, на которой дислоцированы ВС Турции, подверглась ракетным обстрелам. Об этом сообщило агентство Rudaw со ссылкой на Главное управление по борьбе с терроризмом в Иракском Курдистане.
По данным ведомства, как минимум восемь снарядов было выпущено по военному объекту в иракской провинции Найнава: две ракеты поразили территорию базы, остальные упали в ее окрестностях. Согласно информации источника Минобороны Турции, жертв или повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Проиранская вооруженная группировка «Лива Ахрар аль-Ирак» взяла на себя ответственность за атаку и заявила, что выпустила 20 ракет по военной базе. Представители формирования призвали Анкару вывести свои войска из Ирака, в противном случае пригрозив ударами по территории Турции.
В последние годы военная база Зилкан нередко подвергалась обстрелам со стороны проиранских ополченцев Ирака. Группировка «Лива Ахрар аль-Ирак» ранее брала на себя ответственность за атаки на другие базы ВС Турции в регионе.
Присутствие войск Анкары широко обсуждалось в Багдаде минувшим летом. Тогда иракские власти обвинили ВС Турции в обстреле туристического объекта в провинции Дахук, в результате чего погибли девять человек, еще 22 получили ранения. В свою очередь, Анкара отвергла свою причастность к ударам по гражданской инфраструктуре и заявила, что случившаяся трагедия — это теракт, совершенный неизвестными лицами.
В настоящее время Турция проводит военную операцию «Коготь-замок» на севере Ирака против бойцов «Рабочей партии Курдистана» (РПК), признанной Анкарой террористической организацией. Как ранее рассказал министр обороны средиземноморской республики Хулуси Акар, военнослужащим его страны удалось очистить большую часть района Заб от курдских боевиков. Таким образом, ВС Турции обеспечили безопасность 302-километровой линии на границе двух государств. При этом, как сообщили источники, Анкара вывела свой контингент с 13 баз в Ираке.