Турецкая база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Присутствие войск Анкары широко обсуждалось в Багдаде минувшим летом. Тогда иракские власти обвинили ВС Турции в обстреле туристического объекта в провинции Дахук, в результате чего погибли девять человек, еще 22 получили ранения. В свою очередь, Анкара отвергла свою причастность к ударам по гражданской инфраструктуре и заявила, что случившаяся трагедия — это теракт, совершенный неизвестными лицами.