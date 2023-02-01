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Российская компания Positive Technologies заявила о прекращении работы в Британии и Чехии

Экономика
Российская компания Positive Technologies заявила о прекращении работы в Британии и Чехии

Работающая в сфере информационной безопасности российская компания Positive Technologies анонсировала прекращение деятельности в Великобритании и Чехии, передает РБК.

Сообщается, что организация начала работать за рубежом в 2016 году. В Лондоне открылся исследовательский центр, а в Чехии — офис для программистов, которые работали на иностранную аудиторию.

Также у Positive Technologies есть филиалы в Казахстане. По словам представителей компании, российская IT-фирма собирается расширяться на иностранном рынке. Однако, в каких именно странах Positive Technologies откроет офисы, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в России планируют разрешить работу филиалов зарубежных банков из дружественных стран, передает «ФедералПресс».
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