Оправдание нарушителя или ошибка ДПС: почему Верховный суд прекратил дело лишенного прав водителя

В мае 2022 года в Москве мужчина находился рядом со своим автомобилем BMW, где его и заметили проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД. От медосвидетельствования мужчина отказался. Был составлен протокол, хотя водитель настаивал, что не управлял в тот момент транспортным средством. Позднее, в суде, инспектор ДПС подтвердил это. Однако решением суда мужчина был все же оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на 1,5 года. Посчитав решение несправедливым, водитель дошел до Высшего судебного органа, который отменил прошлые постановления и прекратил дело о нарушении.