Оправдание нарушителя или ошибка ДПС: почему Верховный суд прекратил дело лишенного прав водителя

Недавнее постановление Верховного суда России о прекращении административного дела в отношении гражданина, находившегося около своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, вызвало широкое обсуждение среди автомобильной и не только автомобильной общественности.
Как это отразится на рассмотрении судами подобных дел в беседе с ФАН рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В мае 2022 года в Москве мужчина находился рядом со своим автомобилем BMW, где его и заметили проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД. От медосвидетельствования мужчина отказался. Был составлен протокол, хотя водитель настаивал, что не управлял в тот момент транспортным средством. Позднее, в суде, инспектор ДПС подтвердил это. Однако решением суда мужчина был все же оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен прав на 1,5 года. Посчитав решение несправедливым, водитель дошел до Высшего судебного органа, который отменил прошлые постановления и прекратил дело о нарушении.
Как пояснил Хаминский, со стороны простым обывателям могло показаться, что высшая судебная инстанция страны просто-напросто оправдала автолюбителя, но это не так.
«На самом деле, нужно внимательно вчитаться в сам текст судебного постановления. А в нем, как раз, ничего не говорится именно об оправдании. Верховный суд большую часть своего акта посвятил недостаткам, которые были допущены сотрудниками ГИБДД при протоколировании обстоятельств, оценка которых привела к возбуждению дела об административном нарушении. Следует понимать, что по последствиям процессуальные нарушения делятся на две категории: первые могут повлечь за собой отмену принятого решения или постановления, вторые – нет», — рассказал юрист.
В данном случае Верховный суд как раз указал на то, что неправильный порядок оформления возможного нарушения ПДД, является безусловным основанием для отмены вынесенных ранее судебных постановлений и прекращения производства по делу об административном правонарушении. При этом, к сожалению, из постановления ВС почти не усматриваются сами обстоятельства произошедшего, отметил Хаминский. То есть суд уделил внимание тому, как были оформлены документы, а не самой ситуации.
«Известно, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился рядом со своим автомобилем, который в свою очередь, стоял перед шлагбаумом у выезда со двора. Проезжавший мимо полицейский экипаж заметил это, остановился, инспектор, заподозрив, что мужчина был пьян, составил протокол об АП. Судя по всему, имел место отказ от прохождения освидетельствования, что явилось самостоятельным составом правонарушения. Именно так все и было зафиксировано в протоколе. Из этого не усматривается, управлял ли мужчина транспортным средством. Правилами установлено, под управлением понимается перемещение автомобиля с заведенным или заглушенным двигателем. Однако правонарушение на самом деле могло иметь место», — предположил юрист.
По его словам, есть вероятность следующей ситуации: водитель мог доехать до опущенного шлагбаума, остановить машину, выйти из нее и попытаться решить вопрос, как этот шлагбаум открыть. В этом случае инспекторам надо было зафиксировать, заведен автомобиль или нет. Плюс, если он все же заглушен, оценить и сфотографировать следы от протектора.
«Важнейшая деталь – если автомобиль находится в месте, не предназначенном для парковки, и можно предположить, что он оказался здесь несколько секунд или минут назад, это следует надлежащим образом зафиксировать, установить свидетелей, определить, находится ли данное место в зоне действия наружных камер наблюдения. Очевидно, всего этого сделано не было, поэтому Верховный суд не смог сделать вывод о наличии события административного правонарушения», — считает эксперт.
Юрист предупредил, автолюбителям не следует возлагать надежды на то, что постановление Верховного суда дает лазейку для совершения нарушений ПДД, включая езду в нетрезвом виде. Поэтому наивно полагать, что в случае нарушения ПДД наказания можно избежать, просто выйдя из автомобиля и заперев его. Вышеописанный прецедент, по словам Хаминского, относится скорей к халатности конкретных сотрудников, но никак не к закреплению какой-либо индульгенции для водителя.
«Обычно автомобили ГИБДД оснащены видеорегистраторами, видеорегистраторы закреплены на форме инспекторов. Также в соответствии с нормами КоАП лица, уполномоченные на составление протоколов об АП, вправе фиксировать на мобильные фотокамеры событие правонарушения, если оно обнаружено ими непосредственно или произошло у них на глазах. В связи с этим хочется дать автомобилистам совет стараться не нарушать правила дорожного движения, а об употреблении алкоголя вообще забыть», — посоветовал эксперт.
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