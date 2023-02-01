СБУ проводит обыски в доме украинского олигарха Коломойского — источник

Местные СМИ пишут, что обыски связаны с уголовным делом о махинациях в двух компаниях — «Укртатнафта» и «Укрнафта». Есть версия, что Коломойский причастен к растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонению от уплаты таможенных платежей.