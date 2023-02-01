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СБУ проводит обыски в доме украинского олигарха Коломойского — источник

Происшествия
СБУ проводит обыски в доме украинского олигарха Коломойского — источник

Служба безопасности Украины проводит обыски у украинского олигарха Игоря Коломойского, сообщает источник ФАН. В настоящее время выясняются причины оперативных действий.

Местные СМИ пишут, что обыски связаны с уголовным делом о махинациях в двух компаниях — «Укртатнафта» и «Укрнафта». Есть версия, что Коломойский причастен к растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонению от уплаты таможенных платежей.

Согласно данным из открытых источников, в 2020 году Коломойскому было предъявлено обвинение в США из-за масштабного мошенничества, а в 2022 году президент Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства.
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