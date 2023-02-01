В Петербурге школьник изнасиловал девятиклассницу в подъезде дома на Дунайском проспекте

В полицию обратилась мама потерпевшей. Женщина рассказала, что ученик девятого класса совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2010 года рождения в подъезде на Дунайском проспекте. Спустя два дня он купил ее интимные фото и распространил в Сети.