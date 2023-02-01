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В Петербурге школьник изнасиловал девятиклассницу в подъезде дома на Дунайском проспекте

Происшествия
В Петербурге школьник изнасиловал девятиклассницу в подъезде дома на Дунайском проспекте

Несовершеннолетний житель Северной столицы ответит перед законом за изнасилование школьницы и публикации в Сети ее фото эротического характера.

В полицию обратилась мама потерпевшей. Женщина рассказала, что ученик девятого класса совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2010 года рождения в подъезде на Дунайском проспекте. Спустя два дня он купил ее интимные фото и распространил в Сети.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
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