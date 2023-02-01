Ранее Порошенко сказал, что эти договоренности дали Киеву возможность укрепить свои войска и собрать побольше сообщников в борьбе с Москвой. Корнилов в ходе разговора с корреспондентами «Народных Новостей» отметил, что подобные заявления являются не чем иным, как попыткой смыть грязь со своей репутации в глазах собственного народа, который обвинил его в предательстве.