Признание экс-главы украинского государства Петра Порошенко о Минских соглашениях является попыткой вернуть доверие в глазах своего населения. Политолог Владимир Корнилов пролил свет на истинные мотивы бывшего лидера соседней страны.
Ранее Порошенко сказал, что эти договоренности дали Киеву возможность укрепить свои войска и собрать побольше сообщников в борьбе с Москвой. Корнилов в ходе разговора с корреспондентами «Народных Новостей» отметил, что подобные заявления являются не чем иным, как попыткой смыть грязь со своей репутации в глазах собственного народа, который обвинил его в предательстве.
«Порошенко всегда доказывал, что он чуть ли не автор этих соглашений, что он совершил якобы важный и значимый ход для всей Украины. Поэтому в этом вопросе его позиция вполне последовательна», — сказал политолог.
Стоит напомнить, что ранее с заявлениями об истинных целях Минских соглашений также выступили экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший французский лидер Франсуа Олланд.