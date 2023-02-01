Yonhap: Южная Корея проведет испытания новой баллистической ракеты «Хенму-5»

Южная Корея планирует 3 февраля провести испытательный запуск новой баллистической «ракеты-монстра» типа «Хенму», пишет Yonhap.
Отмечается, что испытания пройдут на полигоне Анхын. Новая ракета «Хенму-5» предназначена для сдерживания КНДР. По имеющейся информации, она может нести боеголовку весом восемь-девять тонн.
По словам эксперт, после завершения разработки эта ракета будет самой мощной в арсенале ВС Южной Кореи. Подчеркивается, что она станет одним из главных элементов южнокорейской системы «массированного наказания и возмездия» (KMPR).
Ранее южнокорейское минобороны заявило, что попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к падению режима, передает «Царьград».