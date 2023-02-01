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Ученые из КНР научились определять у детей дефекты зрения при помощи смартфона

Технологии
Ученые из КНР научились определять у детей дефекты зрения при помощи смартфона

Китайские разработчики изобрели приложение для смартфона, выявляющее нарушение зрения. Данное приложение способно определить одну из 16 офтальмологических болезней.

Как пишет сетевое издание «Нескучные технологии», функционирует изобретение следующим образом. В приложении ребенку показывают специальные мультфильмы (по 3,5 минуты). Пока ребенок их смотрит, программа через фронтальную камеру фиксирует видео с лицом зрителя. После этого модели глубокого обучения проводят анализ полученной картинки: мимики лица, движения глаз и т. п.

Модель обучили на довольно крупном датасете: исследователи собрали около 26 млн кадров от 3652 детей в возрасте от четырех лет. Затем система с успехом была протестирована в разных условиях – в клиниках и в частных домах. В случае прохождения системой всех необходимых проверок, родители смогут применять ее в целях профилактики самостоятельно.
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