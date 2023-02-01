Ученые из КНР научились определять у детей дефекты зрения при помощи смартфона

Модель обучили на довольно крупном датасете: исследователи собрали около 26 млн кадров от 3652 детей в возрасте от четырех лет. Затем система с успехом была протестирована в разных условиях – в клиниках и в частных домах. В случае прохождения системой всех необходимых проверок, родители смогут применять ее в целях профилактики самостоятельно.