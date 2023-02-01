Фонд кино намерен отсудить у бывшей фирмы украинского продюсера Роднянского более 50,5 млн рублей

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии намерен остудить у фирмы «Нон-стоп продакшен», учредителем которой до 2 августа 2022 года был украинский продюсер Александр Роднянский (признан иностранным агентом на территории РФ) , 50 544 520 рублей.
Как сообщил ФАН осведомленный источник, эти деньги выделялись Фондом кино на кинопроизводство на возвратной основе, однако «Нон-стоп продакшен» своих обязательств не выполнил.
«По сути, деньги давались еще Роднянскому, он их не вернул. По некоторым данным, Роднянский по-прежнему связан с фирмой через офшор «СНАПФЛАЙ ЛИМИТЕД», который расположен в Никосии. Кстати, Роднянский часто пользовался средствами Фонда кино, в том числе и после воссоединения Крыма с РФ. Сейчас он ярый русофоб и противник России», — сказал источник.
«Нон-стоп продакшен» занимался производством фильмов: «Дылда», «Левиафан», «Обитаемый остров» и «Сталинград». Прибыль фирме принес только последний фильм. По мнению источника ФАН, «выехать» у картины получилось только из-за актуальной темы.
Стоит отметить, что в 2023 году фирма легла под санкции из-за участия в ней иностранных граждан. По этой причине Фонд кино отказался выделять ей средства, после чего Роднянский вышел из состава ее учредителей.