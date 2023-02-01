Турецкий журналист заявил, США в биолабораториях ставят опыты над украинцами

Журналист убежден, что украинские политики, невзирая на вскрывшиеся факты, не изменят свою позицию в пользу народа и будут и дальше принимать выгодные Вашингтону решения. В этой ситуации, по словам Алтыпармака, украинцы должны самостоятельно выступить против американцев, которые используют их как «подопытных кроликов».