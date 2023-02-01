Проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины позволило раскрыть сеть биологических лабораторий США в стране, заявил турецкий журналист Эрхан Алтыпармак.
Обозреватель турецкой газеты dikGAZETE утверждает, что в биолабораториях, размещенных на Украине, Соединенные Штаты ставят опыты над гражданами страны. Алтыпармак допустил, что президент Владимир Зеленский решил умышленно пожертвовать своим народом ради биоэкспериментов Вашингтона.
Журналист убежден, что украинские политики, невзирая на вскрывшиеся факты, не изменят свою позицию в пользу народа и будут и дальше принимать выгодные Вашингтону решения. В этой ситуации, по словам Алтыпармака, украинцы должны самостоятельно выступить против американцев, которые используют их как «подопытных кроликов».