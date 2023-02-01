Global Times: Южная Корея может стать жертвой политики НАТО по милитаризации Украины

Североатлантический альянс использует украинский кризис в попытках сменить свой региональный статус на глобальный, сообщает Global Times.
Аналитики китайского издания подчеркивают, что жертвой такой политики может стать Южная Корея, которую НАТО настойчиво толкает к военной поддержке Киева.
«Поскольку Южная Корея имеет относительно развитую и продуктивную промышленность, НАТО настойчиво призывает Сеул усилить военную помощь Киеву и даже рассмотреть возможность прямого экспорта оружия», — сказано в статье.
Аналогичным образом ситуация обстоит с Японией, которую также вынуждают «активно участвовать в противостоянии на Украине». По мнению экспертов, в перспективе такой подход позволит НАТО «полноправно вмешиваться в возможные споры и конфликты в Восточной Азии», изображая из себя «справедливую международную организацию».
Ранее, как передает «Царьград», в экспертном сообществе оценили перспективы поставок на Украину американских истребителей F-16.