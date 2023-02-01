Global Times: Южная Корея может стать жертвой политики НАТО по милитаризации Украины

Аналогичным образом ситуация обстоит с Японией, которую также вынуждают «активно участвовать в противостоянии на Украине». По мнению экспертов, в перспективе такой подход позволит НАТО «полноправно вмешиваться в возможные споры и конфликты в Восточной Азии», изображая из себя «справедливую международную организацию».