Японский депутат Нисимура сочла Путина лучше Кисиды из-за его прямоты

Российский лидер Владимир Путин намного лучше главы кабинета министров Японии Фумио Кисиды уже лишь потому, что он говорят прямо о своей позиции. Такое мнение высказала японский оппозиционный парламентарий Тинами Нисимура.
Депутат обрушились с критикой на руководителя Правительства Японии за то, что он никогда не дает четких ответов на задаваемые вопросы, а лишь увиливает от них. По мнению Нисимуры, подобная уклончивая позиция является признаком трусости. Соответствующее заявление она высказала в рамках дебатов.
«Политика экс-президента США Дональда Трампа или президента Путина для меня неприемлема, но по крайней мере то, что они оба прямо говорят, когда они против – хотя бы только по этому пункту они все-таки лучше вас», — сказала Нисимура.
Ранее стало известно о том, что Токио ввел против Кремля новые ограничительные меры и заблокировал ряд российских активов.