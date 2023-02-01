Японский депутат Нисимура сочла Путина лучше Кисиды из-за его прямоты

Депутат обрушились с критикой на руководителя Правительства Японии за то, что он никогда не дает четких ответов на задаваемые вопросы, а лишь увиливает от них. По мнению Нисимуры, подобная уклончивая позиция является признаком трусости. Соответствующее заявление она высказала в рамках дебатов.