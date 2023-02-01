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Матвиенко предложила отменить антикоррупционный закон о госзакупках до конца СВО

Экономика
Матвиенко предложила отменить антикоррупционный закон о госзакупках до конца СВО

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выдвинула инициативу о моратории на 44-ФЗ до окончания специальной военной операции. Она полагает, что этот шаг поможет государству более эффективно использовать бюджетные средства.

Закон был введен как антикоррупционный и позволяет остановить освоение средств компаниями. По словам Матвиенко, такое ограничение в большей мере мешает добросовестным подрядчикам, чем нарушителям.

Государственный деятель ранее заявила, что сейчас говорить о конкретных сроках окончания СВО некорректно. По ее словам, специальная военная операция будет завершена тогда, когда будут выполнены все ее цели, сообщает «ФедералПресс».
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