Матвиенко предложила отменить антикоррупционный закон о госзакупках до конца СВО

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выдвинула инициативу о моратории на 44-ФЗ до окончания специальной военной операции. Она полагает, что этот шаг поможет государству более эффективно использовать бюджетные средства.
Закон был введен как антикоррупционный и позволяет остановить освоение средств компаниями. По словам Матвиенко, такое ограничение в большей мере мешает добросовестным подрядчикам, чем нарушителям.
Государственный деятель ранее заявила, что сейчас говорить о конкретных сроках окончания СВО некорректно. По ее словам, специальная военная операция будет завершена тогда, когда будут выполнены все ее цели, сообщает «ФедералПресс».