Республика Сербская не собирается вводить визовый режим для россиян

По мнению Додика, решение о введении виз станет плохим шагом для Боснии и Герцеговины, поскольку это будет означать, что она «начнет ограничиваться и исключаться». Согласно закону, россияне могут въезжать в БиГ без визы, если их общее пребывание не превышает 30 дней.