Республика Сербская не собирается вводить визовый режим для россиян

Власти Республики Сербской не собираются вводить визы для граждан России для въезда в Боснию и Герцеговину (БиГ).
Сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня даже несмотря на призыв Еврокомиссии. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.
«ЕС много раз требовал от нас сделать что-то во имя некоей их совместной политики. Это у нас не стоит в повестке дня и мы это не обсуждаем», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.
По мнению Додика, решение о введении виз станет плохим шагом для Боснии и Герцеговины, поскольку это будет означать, что она «начнет ограничиваться и исключаться». Согласно закону, россияне могут въезжать в БиГ без визы, если их общее пребывание не превышает 30 дней.