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Каждый шестой российский работодатель отпускал мужчин в декретный отпуск

Общество
Каждый шестой российский работодатель отпускал мужчин в декретный отпуск

Каждому шестому работодателю из России приходилось отпускать мужчин в отпуск по уходу за ребенком. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса Superjob.

Специалисты выяснили, что с 2018 года число мужчин, которые готовы отправиться в декрет, выросло на 7%. Однако 34% работников подчеркнули, что ни в коем случае не согласятся взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены.

«Свою позицию опрошенные аргументируют не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада», — приводит слова исследователей ТАСС.

В опросе приняли участие 1 тыс. менеджеров по персоналу. Кроме того, эксперты протестировали 1,6 тыс. женатых мужчин, которые имеют постоянную работу и планируют детей.
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