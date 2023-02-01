Каждый шестой российский работодатель отпускал мужчин в декретный отпуск

Каждому шестому работодателю из России приходилось отпускать мужчин в отпуск по уходу за ребенком. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса Superjob.
Специалисты выяснили, что с 2018 года число мужчин, которые готовы отправиться в декрет, выросло на 7%. Однако 34% работников подчеркнули, что ни в коем случае не согласятся взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены.
«Свою позицию опрошенные аргументируют не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада», — приводит слова исследователей ТАСС.
В опросе приняли участие 1 тыс. менеджеров по персоналу. Кроме того, эксперты протестировали 1,6 тыс. женатых мужчин, которые имеют постоянную работу и планируют детей.