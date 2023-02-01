Strategic Culture: Россия с помощью хитрого метода приступила к разоружению НАТО

В публикации отмечается, что недавно США пообещали передать украинской армии свои танки Abrams. Этот шаг позволил обеспечить политическое прикрытие Германии для поставок ВСУ своих тяжелых боевых машин Leopard. Однако они не смогут изменить ситуацию на фронте, пишет «ПолитРоссия».