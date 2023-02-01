Генштаб ВС РФ с помощью хитрого метода приступил к разоружению стран НАТО, которые поддерживают Украину, пишет Strategic Culture.
В публикации отмечается, что недавно США пообещали передать украинской армии свои танки Abrams. Этот шаг позволил обеспечить политическое прикрытие Германии для поставок ВСУ своих тяжелых боевых машин Leopard. Однако они не смогут изменить ситуацию на фронте, пишет «ПолитРоссия».
«Каждый военный аналитик с IQ выше комнатной температуры знает, что все эти Leopard будут должным образом сожжены», — сказано в статье.
Примечательно, что до объявления поставок танков Киеву в НАТО заявляли о катастрофическом дефиците вооружения. Похоже, что теперь настал черед пустеть арсеналу танков западных стран. Эксперты предположили, что такой сценарий разоружения военно-политического блока мог быть спланирован заранее российским военным руководством.
Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что страны НАТО наращивают объемы поставок тяжелого вооружения Украине, передает «Царьград».