Никаса Сафронова госпитализировали с отравлением

По словам Денисова, его товарищу стало плохо через час. У художника началась сильная тошнота, рвота, озноб и боль в животе. Живописец позвонил знакомому врачу, и тот посоветовал ему не медлить с госпитализацией. Сафронов послушался совету медика. В больнице ему сделали промывание и поставили капельницу.