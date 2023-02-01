Никаса Сафронова госпитализировали с отравлением

Художник Никас Сафронов попал в больницу с признаками сильного отравления. Интоксикация могла произойти из-за итальянских вяленых помидоров.
Сафронова госпитализировали с отравлением. Врачи стабилизировали состояние художника, и теперь его жизни ничего не угрожает.
«Никас ел томаты и вспоминал свою жену-итальянку, их поездки в Италию и маленького сына Стефано, с которым они гуляли по Венеции. Помидоры были настолько вкусные, что Никас съел почти всю банку», — рассказал друг художника, актер Николай Денисов «СтарХиту».
По словам Денисова, его товарищу стало плохо через час. У художника началась сильная тошнота, рвота, озноб и боль в животе. Живописец позвонил знакомому врачу, и тот посоветовал ему не медлить с госпитализацией. Сафронов послушался совету медика. В больнице ему сделали промывание и поставили капельницу.