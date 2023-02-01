В Ростехе заявили об уязвимости Leopard 2 перед российскими противотанковыми комплексами

Противотанковые комплексы «Корнет», авиаракеты «Вихрь» и «Атака», а также 125-мм снаряды типа «Манго» помогут российским войскам вывести из строя немецкие танки Leopard 2 на Украине. Об этом рассказал представитель госкорпорации «Ростех».
В организации отметили, что западные боевые машины нельзя назвать неубиваемой техникой, а у России есть вооружение, которое сможет дать отпор танкам НАТО, передает ТАСС.
«Точно не выдержат немецкие танки и попадание 125-мм снаряда типа "Манго", причем не важно в какой проекции придется удар - что в лоб, что в борт - танк будет уничтожен», — сказано в заявлении.
Также известно, что у Leopard отсутствует динамическая защита, поэтому ракеты «Вихрь» и «Атака» легко уничтожат их. Помимо этого, у ВС РФ есть танки Т-90М «Прорыв», превосходящие боевые машины Запада и тоже легко смогут нанести сокрушительный удар по технике противника.