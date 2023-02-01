В Ростехе заявили об уязвимости Leopard 2 перед российскими противотанковыми комплексами

Также известно, что у Leopard отсутствует динамическая защита, поэтому ракеты «Вихрь» и «Атака» легко уничтожат их. Помимо этого, у ВС РФ есть танки Т-90М «Прорыв», превосходящие боевые машины Запада и тоже легко смогут нанести сокрушительный удар по технике противника.