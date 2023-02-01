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Певец Алексей Глызин заявил о нежелании становиться похожим на Максима Галкина

Общество
Певец Алексей Глызин заявил о нежелании становиться похожим на Максима Галкина

Заслуженный артист России, 69-летний эстрадный певец, актер, музыкант и телеведущий Алексей Глызин признался, что не хотел бы опускаться до уровня сбежавшего из страны шоумена Максима Галкина✱ (признан иноагентом в РФ).

Этой темы исполнитель песни «Ты не ангел» коснулся, говоря о проектах со своим участием. Как отметил певец, некоторые из них предполагают, что артисты будут вживаться в разные роли, а также менять их и надевать разные костюмы.

«В одном проекте, например, у меня была маска Слона, в другом — сложный долгий грим — надо было примерять разные образы и играть персонажей. Но при этом я был должен постараться не опускаться до уровня пародии и превратиться в Максима Галкина, чего мне бы не хотелось. Поэтому, если серьезно к этому относиться, это достаточно непросто», — цитирует его «СтарХит».

Ранее стало известно, что в Израиле расследуют законность получения паспортов народной артистки СССР Аллы Пугачевой, а также журналистки и телеведущей Ксении Собчак.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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