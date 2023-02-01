Суд в Египте на 45 суток продлил арест российским морякам

Решением суда в Египте срок ареста капитану и старшему помощнику судна Soy был продлен на 45 суток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российский профсоюз моряков.
«Процесс начался. По информации от их адвоката, суд постановил продлить срок содержания под стражей экипажа еще на 45 суток», — уточнили в профсоюзе.
Ранее в российском диппредставительстве отметили, что сотрудники ведомства активно занимаются ситуацией с задержанным в Египте грузовым кораблем. Экипаж обеспечен всеми необходимыми медикаментами.
Напомним, россиян задержали после того, как во время разгрузки обнаружили «лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества». Экипаж подозревают в перевозке анальгетика трамадола, который запрещен в Египте.