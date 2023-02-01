Люди, которые предпринимают попытки оправдать нацистские поступки украинского лидера Владимира Зеленского его корнями, являются антисемитами. Холодный душ тем, кто отрицает жестокость президента Украины, устроил политический деятель из США Джеффри Янг.
Представитель Демократической партии на странице в Twitter выразил уверенность в том, что весь киевский режим состоит из нацистов. Однако многие на Западе отрицают этот факт, говоря о том, что глава украинского государства имеет еврейские корни, поэтому он никак не может принадлежать к этой категории людей.
«Я думаю, что людей, которые постоянно указывают на то, что нацистский лидер страны, полной жестокости и нарушений прав человека — это еврей, можно считать антисемитами» — написал Янг.
Ранее сообщалось, что американское руководство намерено предоставить Киеву новый пакет военной помощи в размере 2,2 миллиарда долларов. При этом предполагается, что в эту поставку войдут ракеты большой дальности.