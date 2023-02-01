Представитель Демократической партии на странице в Twitter выразил уверенность в том, что весь киевский режим состоит из нацистов. Однако многие на Западе отрицают этот факт, говоря о том, что глава украинского государства имеет еврейские корни, поэтому он никак не может принадлежать к этой категории людей.