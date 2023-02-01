Производители бытовой техники готовятся купить заводы ушедших из России компаний

Российские и китайские производители бытовой техники готовятся приобрести производственные мощности компаний, которые ранее ушли с национального рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.
Организации рассчитывают вновь запустить производство под собственным брендом. Также рассматривается вариант размещения контрактного производства бывших владельцев заводов. Эти процессы поддерживают представители Минпромторга.
Одним из проявлений этой тенденции ранее стало российское подразделение покинувшей страну шведской Electrolux. Производители рассчитывают представить на рынке весь ряд крупной бытовой техники, передавал «ФедералПресс».