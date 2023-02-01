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Овечкин должен побить рекорд Гретцки в регулярном чемпионате НХЛ 2024/2025

Спорт
Овечкин должен побить рекорд Гретцки в регулярном чемпионате НХЛ 2024/2025

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин должен побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ в сезоне 2024/2025. Об этом сообщают аналитики североамериканского издания NBC Sports.

Лидер атаки «Вашингтона» в среднем за один регулярный чемпионат забивает около 50 голов. Соответственно, Овечкин должен обойти Гретцки по этому показателю в ноябре 2024 года, сообщает NBC Sports. Отставание 37-летнего игрока от канадца по количеству заброшенных шайб в НХЛ составляет 82 гола.

Овечкин в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ сыграл в 52 матчах. Всего на счету 37-летнего россиянина 54 (32+22) баллов за результативность.
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