Овечкин должен побить рекорд Гретцки в регулярном чемпионате НХЛ 2024/2025

Лидер атаки «Вашингтона» в среднем за один регулярный чемпионат забивает около 50 голов. Соответственно, Овечкин должен обойти Гретцки по этому показателю в ноябре 2024 года, сообщает NBC Sports. Отставание 37-летнего игрока от канадца по количеству заброшенных шайб в НХЛ составляет 82 гола.