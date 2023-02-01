Порядка 700 км воздушных линий перенесли под землю в Москве

Московские специалисты в рамках реализации программы «Чистое небо», спрятали под землю около 700 км воздушных линий. Теперь пилоты Московского авиационного центра смогут приземляться на узких улицах, чтобы оказывать экстренную помощь пострадавшим.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», в 2015 году городские власти решили освободить от воздушных линий центр Москвы и главные магистрали. Такая инициатива помогла улучшить облик столицы и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. В 2020 году участники проекта «Активный гражданин» оценивали данную программу и многие пользователи сообщили о положительном мнении, поделился заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По словам чиновника, создание кабельной канализации является значимым элементом комплексного городского благоустройства. Под землю прячут кабели питания наружного освещения, провода мобильных операторов и интернет-провайдеров. Их укладывают в трубы, ведущие в кабельные колодцы. Таким образом можно оперативно сделать ремонт или подсоединить добавочные линии.