Порядка 700 км воздушных линий перенесли под землю в Москве

Как пишет издание «Вести Подмосковья», в 2015 году городские власти решили освободить от воздушных линий центр Москвы и главные магистрали. Такая инициатива помогла улучшить облик столицы и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. В 2020 году участники проекта «Активный гражданин» оценивали данную программу и многие пользователи сообщили о положительном мнении, поделился заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.