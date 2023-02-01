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Губернатор Ленобласти рассказал о возобновлении работы бывшей фабрики IKEA в Тихвине

Общество
Губернатор Ленобласти рассказал о возобновлении работы бывшей фабрики IKEA в Тихвине

Бывшая фабрика IKEA в Тихвине Ленинградской области возобновит выпуск мебели под новым брендом, заявил губернатор Александр Дрозденко.

В эфире телеканала ОТР Дрозденко уточнил, что крупнейшее предприятие сохранит специализацию «мебель», однако будет выпускать продукцию под другим брендом. Глава региона утверждает, что изготовленная мебель будет востребована не только в России.

Группа компаний Inter IKEA приостановила работу в России и Белоруссии в марте прошлого года. Позже стало известно, что IKEA продаст четыре фабрики в РФ. Распродажа товаров компании со складов проходила на протяжении месяца.

Напомним, Дрозденко еще в начале декабря сообщал о планах российской компании приобрести фабрику IKEA в Тихвине. Он уверял, что сделку заключат в ближайшее время.
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