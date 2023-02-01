Премьер Израиля Нетаньяху заявил о готовности стать посредником по Украине по просьбе США

Политик уточнил, что его страна может пойти на такой шаг лишь в том случае, если ее об этом попросят не только Москва и Киев, но и Вашингтон. При этом Нетаньяху подчеркнул, что сам проявлять инициативу не намерен. Соответствующей информацией он поделился в ходе разговора с журналистами CNN.