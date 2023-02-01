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Премьер Израиля Нетаньяху заявил о готовности стать посредником по Украине по просьбе США

Политика
Премьер Израиля Нетаньяху заявил о готовности стать посредником по Украине по просьбе США

Иерусалим может выполнить посредническую миссию в урегулировании кризиса, который разразился на украинской земле. С таким заявлением выступил глава израильского кабинета министров Биньямин Нетаньяху.

Политик уточнил, что его страна может пойти на такой шаг лишь в том случае, если ее об этом попросят не только Москва и Киев, но и Вашингтон. При этом Нетаньяху подчеркнул, что сам проявлять инициативу не намерен. Соответствующей информацией он поделился в ходе разговора с журналистами CNN.

«Я готов, если меня попросят обе стороны, и, откровенно говоря, если меня попросят США», — подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готовится направить Киеву новый пакет военной помощи в размере 2,2 миллиарда долларов.
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