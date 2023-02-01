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Мультикультурная выставка «АРТ МИР» пройдет в Нижнем Новгороде 4–12 февраля

Общество
Мультикультурная выставка «АРТ МИР» пройдет в Нижнем Новгороде 4–12 февраля

Нижегородская ярмарка приглашает жителей и гостей города посетить мультикультурную выставку живописи, графики, скульптуры, керамики, фотографии, а также антиквариата и новых видов искусств «АРТ МИР», которая пройдет с 4 по 12 февраля.

Как отмечается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение ФАН, «АРТ МИР» — это культурно-просветительский проект, рассчитанный на широкую аудиторию.

«Событие, позволяющее одновременно и в едином выставочном пространстве собрать работы авторов-современников в разных традиционных и инновационных стилях и привлечь более 20 000 зрителей», — указывается в сообщении.
Мультикультурная выставка «АРТ МИР» пройдет в Нижнем Новгороде 4–12 февраля

Организаторами выставки выступают АО «Нижегородская ярмарка» и галерея искусств «Луна». «АРТ МИР» проводится при поддержке Министерства культуры Нижегородской области.
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