Мультикультурная выставка «АРТ МИР» пройдет в Нижнем Новгороде 4–12 февраля

Нижегородская ярмарка приглашает жителей и гостей города посетить мультикультурную выставку живописи, графики, скульптуры, керамики, фотографии, а также антиквариата и новых видов искусств «АРТ МИР», которая пройдет с 4 по 12 февраля.
Как отмечается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение ФАН, «АРТ МИР» — это культурно-просветительский проект, рассчитанный на широкую аудиторию.
«Событие, позволяющее одновременно и в едином выставочном пространстве собрать работы авторов-современников в разных традиционных и инновационных стилях и привлечь более 20 000 зрителей», — указывается в сообщении.
Организаторами выставки выступают АО «Нижегородская ярмарка» и галерея искусств «Луна». «АРТ МИР» проводится при поддержке Министерства культуры Нижегородской области.