В Москве задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин и поджоге квартиры

Трагедия произошла около 5:00 в доме на Чистопольской улице. В МЧС поступил сигнал о пожаре в расположенной там квартире, и после тушения возгорания спасатели нашли в помещении трупы двух мужчин с ножевыми ранениями. Один из них — владелец жилья 1963 года рождения, второй — его одноклассник. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.