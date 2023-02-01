В Москве задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин и поджоге квартиры

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали подозреваемых в убийстве двух мужчин и поджоге квартиры на юго-востоке российской столицы. В руках стражей порядка оказались двое злоумышленников 1995 и 1985 годов рождения, сообщается в Telegram-канале московской прокуратуры.
По данным правоохранителей, один из подозреваемых нанес потерпевшим ножевые ранения, а другой поджег жилое помещение. Отмечается, что из квартиры жертв было похищено ценное имущество.
Трагедия произошла около 5:00 в доме на Чистопольской улице. В МЧС поступил сигнал о пожаре в расположенной там квартире, и после тушения возгорания спасатели нашли в помещении трупы двух мужчин с ножевыми ранениями. Один из них — владелец жилья 1963 года рождения, второй — его одноклассник. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что жительница Оренбургской области зарезала своего 42-летнего сына на почве личной неприязни. Суд приговорил женщину к семи годам колонии общего режима, сообщало РИА56.