Die Welt: выход Украины победителем из противостояния с Россией невозможен

Победа Украины с каждым днем становится все менее вероятной, пишет немецкое издание Die Welt.
В публикации отмечается, что нехватка личного состава и материальных средств становится большой проблемой для ВСУ. Авторы статьи считают, что выход Украины победителем из противостояния с Россией невозможен.
«Неудивительно, что западные дипломаты сейчас все чаще говорят о прекращении огня», — пишет издание.
Подчеркивается, что страны Запада поддерживают Украину только так, чтобы ей не пришлось немедленно капитулировать. Эксперты добавляют, что для Киева победа означает отвоевание всех занятых территорий, в том числе Крыма, однако это невозможно.
Ранее стало известно, что США могут впервые включить дальнобойные ракеты в новый пакет военной помощи Украине. В него также войдут боеприпасы и различное вооружение, передает RT.