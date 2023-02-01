Читатели Tencent призвали Пекин взять пример с КНДР в ее позиции по отношению к Москве

Ранее сестра президента Северной Кореи Ким Е Чжон сказала, что ее страна всегда будет поддерживать российское государство, его людей и армию, которые сражаются за собственную безопасность. Китайские пользователи Сети выразили ей свое восхищение, а также призвали Пекин пойти по пути Пхеньяна в борьбе с Вашингтоном. Комментарии читателей издания опубликовала «ПолитРоссия».