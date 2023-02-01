Читатели Tencent призвали Пекин взять пример с КНДР в ее позиции по отношению к Москве

Пекину необходимо взять пример с Пхеньяна, который официально выразил поддержку Москве в ходе спецоперации на украинской земле. Такой неожиданный призыв озвучили читатели Tencent.
Ранее сестра президента Северной Кореи Ким Е Чжон сказала, что ее страна всегда будет поддерживать российское государство, его людей и армию, которые сражаются за собственную безопасность. Китайские пользователи Сети выразили ей свое восхищение, а также призвали Пекин пойти по пути Пхеньяна в борьбе с Вашингтоном. Комментарии читателей издания опубликовала «ПолитРоссия».
«Северная Корея делает хорошую работу, занимает твердую позицию и проводит четкое различие между любовью и ненавистью! Нужно поддержать справедливую спецоперацию России!» – написал читатель.
«Наш общий враг – США! Нужно друг за друга крепко держаться», – отметил другой.
«Северная Корея мужественнее нас», – подчеркнул пользователь.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что западные страны готовят информационную пропагандистскую волну против Пекина.