Российская чемпионка мира по ледолазанию раскрыла секрет спортивного успеха

Свой профессиональный путь в таком экстремальном виде спорта, как ледолазание, Наталья начала в 2014 году. До этого она занималась спортивным туризмом. Попробовать новый досуг ей предложил тренер Антон Немов, который и по сей день поддерживает свою подопечную. По его словам, все препятствия Наталья, как и другие спортсмены, преодолевает благодаря сильному характеру и трудолюбию.