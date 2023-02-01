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Российская чемпионка мира по ледолазанию раскрыла секрет спортивного успеха

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В прошлом году Наталья Савицкая выиграла Кубок мира по ледолазанию, который проходил в Южной Корее. Девушка поделилась секретами спортивных достижений и показала, как проходят ее тренировки.

Мастер спорта по ледолазанию Наталья Савицкая ответственно готовится к каждой тренировке: надевает специальную обувь, экипировку и защиту и выходит к ледяному скалодрому.

«Женщине в плане этого вида спорта бывает сложно, бывают какие-то трудности со страховкой, со снаряжением, и в этом плане мне помогают мои коллеги, мой тренер, за что им большое спасибо», — призналась Наталья Савицкая.

Свой профессиональный путь в таком экстремальном виде спорта, как ледолазание, Наталья начала в 2014 году. До этого она занималась спортивным туризмом. Попробовать новый досуг ей предложил тренер Антон Немов, который и по сей день поддерживает свою подопечную. По его словам, все препятствия Наталья, как и другие спортсмены, преодолевает благодаря сильному характеру и трудолюбию.

Российская чемпионка мира по ледолазанию раскрыла секрет спортивного успеха
«Конечно, без упорства, без целеустремленности добиться результата было бы проблематично», — уверил Немов.

Постоянные занятия и трудолюбие позволили девушке добиться больших результатов в данном виде спорта. В настоящий момент она не только тренируется сама и готовится к новым достижениям, но и обучает этому искусству детей на базе по ледолазанию в Анжеро-Судженске.

«Из года в год у нас какие-то были достижения. Первые места, вторые места, третьи места. Постоянно что-то выигрывали, но, самое главное, наверное, достижение — это вот последние два года, когда у меня наконец получилось выиграть чемпионат мира, чемпионат Европы, и все еще главное — в один год, такой продуктивный год был», — поделилась девушка.
Российская чемпионка мира по ледолазанию раскрыла секрет спортивного успеха
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