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МО РФ: российские военные в ходе «артиллерийской дуэли» уничтожили две самоходки ВСУ

Армия
МО РФ: российские военные в ходе «артиллерийской дуэли» уничтожили две самоходки ВСУ

Российские артиллеристы во время «дуэли» уничтожили две самоходки украинских войск, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что в противостояние с артиллеристами ВСУ вступил российский расчет под командованием младшего сержанта Валерия Капичникова. Подчеркивается, что командир оперативно определял позиции противника и своевременно корректировал огонь.

В конечном счете бойцам ВС РФ удалось поразить две самоходные артиллерийские установки украинских войск, пять бронемашин и до 20 человек личного состава ВСУ. Это позволило российским подразделениям перейти в контратаку и занять выгодные рубежи.

Ранее стало известно, что российские танки Т-90М хорошо показывают себя в боестолкновениях с ВСУ на территории ЛНР, передает RT.
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