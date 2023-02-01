МО РФ: российские военные в ходе «артиллерийской дуэли» уничтожили две самоходки ВСУ

Российские артиллеристы во время «дуэли» уничтожили две самоходки украинских войск, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что в противостояние с артиллеристами ВСУ вступил российский расчет под командованием младшего сержанта Валерия Капичникова. Подчеркивается, что командир оперативно определял позиции противника и своевременно корректировал огонь.
В конечном счете бойцам ВС РФ удалось поразить две самоходные артиллерийские установки украинских войск, пять бронемашин и до 20 человек личного состава ВСУ. Это позволило российским подразделениям перейти в контратаку и занять выгодные рубежи.
Ранее стало известно, что российские танки Т-90М хорошо показывают себя в боестолкновениях с ВСУ на территории ЛНР, передает RT.