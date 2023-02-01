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Польские тюрьмы начнут взимать плату за электроэнергию с заключенных

Экономика
Польские тюрьмы начнут взимать плату за электроэнергию с заключенных

Издание Business Insider Polska сообщает о новой правительственной инициативе в Польше. Предполагается, что с 1 февраля заключенные будут платить за электроэнергию, если они используют дополнительное оборудование.

Эксперты рассчитывают, что такая мера поможет не только частично компенсировать дополнительные расходы тюрем, но и подготовить заключенных к возвращению в общество. Прогнозы говорят о том, что подобный шаг позволит собирать до 15,7 миллионов злотых в год.

Сообщается, что законопроект имеет формулировки, которые позволяют списывать плату не только за расходование энергии. Например, заключенный будет должен оплачивать использование радио на батарейках.
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