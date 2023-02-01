Польские тюрьмы начнут взимать плату за электроэнергию с заключенных

Эксперты рассчитывают, что такая мера поможет не только частично компенсировать дополнительные расходы тюрем, но и подготовить заключенных к возвращению в общество. Прогнозы говорят о том, что подобный шаг позволит собирать до 15,7 миллионов злотых в год.