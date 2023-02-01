Junge Welt: позиция президента Бразилии Лулы да Силвы по Украине стала «пощечиной» для Шольца

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва унизил канцлера ФРГ Олафа Шольца своей позицией по Украине. Такой вывод появился на страницах немецкой газеты Junge Welt.
Автор статьи напомнил, что глава Бразилии заявил о нейтралитете страны в украинском кризисе. Он также подчеркнул, что Германия, долгое время притворявшаяся миролюбивым государством, превратилась в сторону военного конфликта.
По словам Лулы да Силвы, он не планирует помогать киевскому режиму поставками вооружения. Бразильский президент призвал к мирному урегулированию ситуации в регионе.
«Таким образом, он позиционирует Бразилию не только между Украиной и Россией, но и фактически между Россией и Западом — как самостоятельный полюс силы», — сказано в публикации Junge Welt.
Стоит отметить, что Олаф Шольц на днях посетил Аргентину, Чили и Бразилию. После встречи с канцлером Лула да Силва сообщил, что не планирует передавать Украине снаряды для немецких танков Leopard.