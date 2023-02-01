Актриса Хелена Бонем Картер выступила против продолжения сериала «Корона»

Историческая драма «Корона», рассказывающая историю королевы Великобритании Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году и до настоящего времени, не нуждается в продолжении. Такое мнение высказала британская актриса Хелена Бонем Картер.
Как отметила исполнительница роли принцессы Маргарет в двух сезонах сериала, ей кажется, что в этой истории следует поставить точку.
«Когда «Корона» начиналась, это была историческая драма, а теперь она столкнулась с событиями настоящего», — приводит ее слова Deadline.
Первый эпизод «Короны» вышел на стриминговом сервисе Netflix в 2016 году. Премьера же последнего, шестого по счету сезона должна состояться осенью 2023 года.