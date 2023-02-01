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Актриса Хелена Бонем Картер выступила против продолжения сериала «Корона»

Общество
Актриса Хелена Бонем Картер выступила против продолжения сериала «Корона»

Историческая драма «Корона», рассказывающая историю королевы Великобритании Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году и до настоящего времени, не нуждается в продолжении. Такое мнение высказала британская актриса Хелена Бонем Картер.

Как отметила исполнительница роли принцессы Маргарет в двух сезонах сериала, ей кажется, что в этой истории следует поставить точку.

«Когда «Корона» начиналась, это была историческая драма, а теперь она столкнулась с событиями настоящего», — приводит ее слова Deadline.

Первый эпизод «Короны» вышел на стриминговом сервисе Netflix в 2016 году. Премьера же последнего, шестого по счету сезона должна состояться осенью 2023 года.
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